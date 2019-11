Aramco: da Principe bin Salman ok a Ipo

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha dato il via libera alla maxi Ipo del gruppo petrolifero saudita Aramco, dopo aver verificato che da parte degli investitori locali c'è un solido supporto all'operazione. Secondo fonti vicino al dossier, il principe ereditario ha preso la decisione ieri in una riunione e l'annuncio ufficiale è atteso per domani. Riad prepara da tempo la quotazione di Aramco e mira a segnare un nuovo record puntando a una valutazione da 2 mila miliardi di dollari.