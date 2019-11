Petrolio: chiude in netto rialzo a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 1 NOV - Chiusura in rialzo per il petrolio a New York scambiato a 56,20 dollari al barile (+3,73%). Anche le quotazioni del greggio beneficiano dell'ottimismo sui mercati per un accordo Usa-Cina che sembra imminente e dei buoni dati sull'occupazione Usa.