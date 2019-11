Fca-Psa, team al lavoro con regia Manley

Fca e Psa stringono i tempi per definire il progetto di fusione che porterà alla nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale. Da lunedì i team delle due società saranno al lavoro, sotto la regia di Mike Manley, amministratore delegato del gruppo italoamericano, per mettere a punto il Memorandum of Understanding. L'obiettivo è raggiungere l'accordo definitivo entro un mese. I governi italiano e francese continuano a tenere d'occhio i risvolti dell'accordo nei rispettivi Paesi, anche se Fca e Psa hanno subito assicurato che non ci saranno effetti sugli stabilimenti.

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che ha sentito Elkann, esprime apprezzamento per la creazione di un gruppo industriale con una forte componente italiana. Appare positivo anche l'atteggiamento dello Stato francese che aveva frenato sull'operazione con Renault: il ministro dell'Economia Bruno Le Maire giudica il progetto "una buona notizia per l'industria francese ed europea".