Borsa Milano bene Tenaris, giù Cattolica

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Piazza Affari svetta in Europa in una giornata positiva per tutti i listini del Vecchio Continente, che si sono accodati ai nuovi record di Wall Street festeggiando i dati sull'occupazione americana. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,06% davanti a Francoforte, Londra e Parigi, trainato dalla corsa di Tenaris (+8,5%), che ha rimbalzato dai minimi da febbraio 2016 in scia ai rialzi sulle commodities, e di Atlantia (+3,2%), che incassa il rinnovato impegno dei Benetton e la discesa in campo di Lufthansa per Alitalia. Sul listino milanese hanno brillato anche Amplifon (+2,6%), Saipem, Cnh e Prysmian (+2,4%) e Stm (+2%) con Unicredit in luce (+1,4%) tra i bancari. Male invece Cattolica (-4,4%), che sconta il ritiro delle deleghe a Minali. Continuano infine gli acquisti su Fca (+0,6%) in scia alla fusione con Peugeot, che a Parigi ha messo a segno un mini-rimbalzo (+2,9).