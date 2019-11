Borsa: Milano +0,27%, pesante Cattolica

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Piazza Affari si conferma positiva con il Ftse Mib che guadagna lo 0,27% a 22.755 punti. Sotto la lente Cattolica che si avvita e cede il 5,6% a 7,37 euro dopo che il cda ha revocato le deleghe all'ad, Alberto Minali passandole al dg, Carlo Ferraresi. Di contro viaggia in luce Atlantia (+1,31%) con Lufthansa pronta ad investire in Alitalia e con la crescita del traffico autostradale nei 9 mesi. Per il resto fiacche le banche chiamate la prossima settimana ai risultati trimestrali. Banco Bpm segna un -0,10%, Bper un -0,25%, Ubi un -0,11%, Intesa Sanpaolo un -0,02%. Segno positivo invece per Unicredit (+0,58%) protagonista di un botta e risposta con Moby che accusa la banca, security agent nella procedura della compagnia di navigazione, di essere colpevole della mancata compravendita di navi con la danese Dfds. Per il resto in testa al paniere principale è Amplifon (+1,15%).