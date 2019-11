Borsa: Europa in rialzo,attende dati Usa

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Borse europee in territorio positivo con lo sguardo rivolto alle trattative in corso tra Usa e Cina sul commercio e sull'attesa dei dati macro nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti ed in particolare su disoccupazione e manifatturiero. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,31%, Parigi lo 0,28%, Francoforte lo 0,48% e Milano lo 0,38% con il Ftse Mib a 22.779 punti. A livello settoriale in luce gli industriali.

L'euro resta stabile con la moneta unica a 11,1150 dollari. Ed è piatto anche lo spread che resta a 133 punti base. A Piazza Affari si confermano le vendite su Cattolica Assicurazioni (-5,44%) dopo la revoca delle deleghe all'ad e il passaggio al dg. Equita ha abbassato la raccomandazione ad hold.

Fca segna un +0,43% dopo la corsa della vigilia sull'operazione con Psa che allunga a +1,59%. Tra i titoli in luce Tenaris (+3,38%), Stm (+1,62%) e Atlantia (+1,85%) con Lufthansa intenzionata ad investire in Alitalia.