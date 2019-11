Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,75%

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Le Borse europee si confermano positive a metà seduta con gli acquisti che si concentrano sugli industriali. Sotto la lente in una giornata senza dati europei, la disoccupazione dagli Stati Uniti che resta al 3,6% con l'economia americana che ad ottobre ha creato 128 mila nuovi posti di lavoro. Atteso nel pomeriggio il dato sul manifatturiero. Mentre in tema di dazi proseguono i contatti tra Pechino e Washington. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,32%, Parigi lo 0,37%, Francoforte lo 0,42%. Milano è la migliore e allunga a +0,75% con il Ftse Mib a 22.864 punti. L'euro resta stabile sul dollaro e passa di mano 1,1148 sul biglietto verde. Lo spread sale leggermente a 135 punti base. A Piazza Affari resta l'evidenza di Atlantia (+2,94%) con Lufthansa intenzionata ad investire in Alitalia. Resta ben comprata Fca (+1,64%) in scia alla operazione con Psa (+2,69%).

Maglia rosa è Tenaris (+4,26%) mentre resta sotto vendita Cattolica (-5,25%) dopo la revoca delle deleghe all'ad.