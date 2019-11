Borsa: Europa bene con Ny, Milano svetta

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Piazza Affari svetta in Europa con il Ftse Mib in rialzo dell'1% spinto dalla corsa di Tenaris (+8%), dall'avanzata di Atlantia (+3,5%), che beneficia del rinnovato impegno dei Benetton e dell'ingresso di Lufthansa nella partita per Alitalia, e dagli acquisti che continuano a baciare Fca (+1,7%) dopo l'accordo con Psa, oggi in ripresa a Parigi (+2,8%). I listini allungano il passo in scia a Wall Street, dove l'S&P 500 aggiorna i massimi storici grazie agli ottimi dati sul mercato del lavoro che rassicurano sulla tenuta dell'economia a stelle e strisce: Londra avanza dello 0,45%, Parigi dello 0,6% e Francoforte dello 0,8%. A Milano vanno bene anche Cnh (+2), Saipem (+2%) e Moncler (+1,8%) mentre scivola Cattolica (-4,3%), penalizzata dal terremoto al vertice. Vendite su Recordati (-1,3%) e Tim (-0,2%).