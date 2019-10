Cirio, Fca-Psa sarà ancorata a Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "La vita insegna che da soli non si va da nessuna parte, è quando ti aggreghi che diventi forte". Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, commenta così l'operazione Fca-Psa. "L'accordo garantisce la piena occupazione e gli investimenti su elettrico e Maserati", aggiunge rivelando di avere avuto una "lunga call" con Pietro Gorlier, responsabile Emea di Fca. "L'operazione rafforza Fca creando un colosso mondiale e una delle sue due gambe rimane ben ancorata nel nostro Piemonte".

"Sono un liberista e credo nella necessità che le aziende vengano lasciate libere di muoversi sul mercato. Ma così come mi sono preoccupato che l'occupazione venga garantita, è giusto che lo faccia anche il governo", aggiunge Cirio. "Il governo italiano crei le condizioni per chi vuole lavorare in Italia di continuare a farlo e di investire, perché i posti di lavoro - aggiunge a margine di una conferenza stampa - si creano attraverso le fusioni, attraverso le azioni sul mercato e non attraverso il reddito di cittadinanza".