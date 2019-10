Borsa: Milano positiva con spinta di Fca

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Giornata dominata dal brillare di Fca (+8,2%) in Piazza Affari, terminata in rialzo (+0,2%), in controtendenza rispetto alle altre Piazze europee. Sulla scia dell'operazione automobilistica transalpina, in luce Exor (+5,6%). Guadagni per A2a (+2,7%) in attesa dei conti previsti positivi dagli analisti. Positivi Enel (+0,5%), Campari (+0,7%) e le utility. Bene Atlantia (+0,8%) dopo i dati sul traffico dei primi nove mesi.

Nonostante il prezzo del greggio in calo (wti -1,9%) pena ancora Pirelli (-0,1%) col rinvio del piano e hanno perso i petroliferi, come nel resto del Vecchio Continente: giù Tenaris (-3,2%) dopo i conti, Saipem (-1,2%) e Eni (-0,9%).

In ordine sparso le banche, con lo spread che ha chiuso appena sotto 133 punti. In calo Fineco (-1,1%), Unicredit (-1%) e Intesa (-0,1%), in rialzo Bper (+0,3%) e Banco Bpm (+0,2), piatta Ubi (-0,04%). Perdite per Recordati (-0,9%) dopo i conti e per Stm (-1,6%) come per gli altri tecnologici in Europa. Tra i costruttori rosso per Buzzi (-1,9%).