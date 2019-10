Borsa: Europa debole, a Milano bene Fca

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Piazza Affari piatta a metà seduta in un contesto di debolezza per tutte le Borse europee, che scontano i dubbi della Cina, riportati dall'agenzia Bloomberg, sulla possibilità di arrivare a un accordo commerciale complessivo con gli Usa sotto la presidenza Trump. Milano avanza dello 0,06% mentre Londra cede lo 0,9%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,2%. Non risollevano i listini neppure i dati sul pil dell'area euro del terzo trimestre, leggermente migliori delle attese.

Sul listino milanese vola Fca (+8,6%), trascinando Exor (+5%), in scia all'accordo con Psa, che crolla a Parigi (-13%).

Bene le utility con A2A (+1,34%), Hera (+0,94%) ed Enel (+0,55%). Avanza Campari (+1,1%), positiva Atlantia (+0,23%) dopo i dati sul traffico dei primi nove mesi. Male invece Tenaris (-2,6%) dopo i conti, Azimut arretra del 2% e Amplifon dell'1,8%. Tra i bancari soffre Unicredit (-1,6%), Pirelli cede ancora (-0,7%) dopo il rinvio del piano. vendite anche su Tim (-0,8%), Stm (-1,3%) e Unipol (-1,1%).