Atlantia: cooptata nel cda Sabrina Benetton

La famiglia Benetton fa entrare i figli nel gruppo Atlantia. Sabrina, figlia di Gilberto, è stata cooptata nel consiglio di amministrazione della soceità quale consigliere non esecutivo.

Christian, figlio di Carlo, è stato cooptato nel consiglio di amministrazione di di Aeroporti di Roma quale consigliere non esecutivo.

Il consiglio di amministrazione di Telepass ha cooptato Franca Bertagnin Benetton, figlia di Giuliana Benetton, quale consigliere non esecutivo della società. Telepass è controllata al 100% da Atlantia.

"L'ingresso dei tre rappresentanti della famiglia Benetton nel Gruppo Atlantia testimonia e riafferma il commitment della famiglia, per il presente e per il futuro, per tutto il Gruppo Atlantia". Lo fa sapere un portavoce di Edizione