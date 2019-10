Salini, al via progetto per Everglades

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Avvio dei lavori per il progetto del bacino idrografico ovest del serbatoio C-43 nel sud della Florida realizzato da Salini Impregilo e dalla controllata statunitense Lane Construction. Il progetto da 524 milioni di dollari è pietra miliare del Comprehensive Everglades Restoration Plan, che deve riqualificare le paludi e contenere le acque reflue delle Everglades. E' uno dei più grandi programmi di riqualifica idrologica mai realizzati negli Stati Uniti. Alla cerimonia era presente il Governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha ricordato che il serbatoio C-43 immagazzinerà circa 55 miliardi di galloni d'acqua, con 19 miglia di argini e 15 miglia di canali per ridurre gli scarichi dannosi dal lago Okeechobee e contribuire a riportare in salute il fiume Caloosahatchee e il suo estuario. Negli anni infatti l'estuario ha subito impatti dallo sviluppo residenziale e agricolo. Il bacino permetterà di salvaguardare l'ecosistema con la cattura e il rilascio controllato d'acqua.