Gualtieri, 420mln per aziende green

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Nel rilancio di Industria 4.0, che era un errore non rinnovare, si tratta di un meccanismo complicato ma efficace di sostegno agli investimenti in innovazione delle imprese, abbiamo attaccato, con 420 milioni in tre anni, uno specifico credito di imposta volto a sostenere gli investimenti delle imprese a favore della sostenibilità e circolatità dell'economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando a un convegno organizzato dal Messaggero, sottolineando: "introdurremmo anche un incentivo per l'innovazioni dei processi produttivi che sostenga la riconversione verso la produzione di bioplastiche o di plastiche compostabili, che non saranno soggette all'imposta", la plastic tax.