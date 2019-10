Germania:disoccupazione sale oltre stime

Aumenta, oltre le stime ,la disoccupazione in Germania. Nel mese di ottobre si sono persi 6mila posti di lavoro a fronte dei 3mila previsti dagli analisti. Invariato invece rispetto alle stime il tasso di disoccupazione, pari al 5%. Il dato costituisce un vero e proprio record negativo per la Locomotiva tedesca europea, che non perdeva tanti posti di lavoro da quasi 10 anni, a seguito della frenata dell'economia e della produzione industriale. La Germania, che probabilmente andrà in recessione nel terzo trimestre dell'anno, è stata sollecitata sia dalla Bce che dal Fondo Monetario Internazionale ad incrementare la propria spesa pubblica. Il dato sul Pil trimestrale tedesco è atteso per il prossimo 14 novembre.