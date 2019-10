Borse Europa deboli con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Sono tutte in ribasso le Borse europee dietro Wall Street, dopo il Pil Usa sopra le attese nel trimestre e in attesa della Fed. Londra cede lo 0,17%, Parigi galleggia (-0,07%) sostenuta da Psa (+4,25%) sulla prospettiva di una fusione con Fca (+9,2% a Milano dove l'indice Ftse Mib cede lo 0,59%) mentre retrocede Renault (-4,63%) rimasta all'angolo nelle alleanze. Bene poi EssilorLuxottica (+1,6%) coi conti Su listino milanese pesano Pirelli (-9,2%) all'indomani della trimestrale e le banche con lo spread in crescita a 136 punti base mentre le aste per 5,5 miliardi di euro di Btp si sono concluse con rendimenti in aumento.