Borsa Milano cede con Pirelli, vola Fca

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Piazza Affari conclude in leggero calo (-0,15%) fra listini europei senza una direzione precisa dietro a Wall Street. Nel paniere principale svetta Fca (+9,53%) sull'onda della progetto di fusione con la francese Psa che spinge anche la capogruppo Exor (+4,6% a 65 euro) e lascia invece in ombra Cnh (-1,54%) e Ferrari (+0,32%).

Corre anche Amplifon (+5,31%) grazie ai conti, al pari di Recordati (+3,28%) che diffonderà la trimestrale in settimana.

Sul fronte opposto tracolla Pirelli (-10,68%) all'indomani dei risultati deboli e del taglio delle previsioni del margine che hanno spinto diversi analisti, a partire da quelli di Deutsche Bank, ad abbassare il loro giudizio sul titolo. Male anche Saipem e Tenaris, rispettivamente in calo del 3,77% dopo i recenti rialzi e del 2,88% in attesa dei conti stanotte. Pesanti poi le banche mentre l'asta dei Btp ha visto crescere i rendimenti. Banca Bpm lascia sul terreno il 3,1%, Bper l'1,89%, Unicredit l'1,88% e Mediobanca l'1,88%.