Borsa: Europa contrastata, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Borse europee in ordine sparso nel giorno in cui la Fed si pronuncia sui tassi Usa con un possibile ribasso dello 0,25%. In arrivo dall'Italia e dall'Ue la fiducia dei consumatori, dei settori industriali e dell'economia. Cedono Londra (-0,06%), Francoforte (-0,05%) e soprattutto Madrid (-0,62%), penalizzate dalla trimestrali, mentre si muovono in controtendenza Milano e Parigi (+0,1% entrambe), spinte da Fca (+8,19%) e Peugeot (+5,86%), che hanno confermato di valutare insieme una possibile fusione, tagliando così fuori Renault (-3,46%), che segna il passo in Borsa. Pesa Pirelli (-6,82%) dopo la trimestrale e lo slittamento del nuovo piano. Effetto conti su Essilux (+0,97% a Parigi) e a Francoforte su Deutsche Bank (-4,89%). Analogo l'andamento di Credit Suisse (-2,4%) sulla piazza di Zurigo e di Santander (-4,32%) a Madrid, dove Bbva cede l'1,3%. In calo i futures Usa in attesa dei dati sulle richieste di mutui, del Pil e soprattutto della decisione del Comitato Federale della Fed.