Ance: 749 opere bloccate per 62 miliardi

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ancora lunga la lista delle opere bloccate: in totale 749 per 62 miliardi. Lo ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, all'assemblea dell'associazione. "Nell'elenco c'è di tutto: scuole, ospedali, strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti", ha spiegato Buia, sottolineando che si tratta di "220 milioni non utilizzati per un'opera che può salvare vite umane".

"Credo di poter accogliere una prima richiesta. Voglio prendere l'impegno di convocare al più presto il settore dell'edilizia perché è fondamentale che i ministeri si siedano con Ance per trovare assieme soluzioni e proposte, che sono interdisciplinari", ha detto il ministro allo sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Quel tavolo non può più aspettare - ha aggiunto - mi prendo l'impegno di convocarlo entro la fine di questo anno".