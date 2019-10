Sprint Del Vecchio, supera Ferrero tra Paperoni d'Italia

Se in cima alla classifica dei Paperoni mondiali e' sempre piu' un testa a testa tra il guru di Amazon Jeff Bezos e il fondatore di Microsoft Bill Gates, tra i piu' ricchi d'Italia siamo al sorpasso. In base alla graduatoria aggiornata ogni giorno in tempo reale da Forbes, Luigi Del Vecchio, patron del gruppo Luxottica, ha compiuto infatti un balzo in avanti superando di slancio il re della Nutella Giovanni Ferrero. Questi nella classifica definitiva del 2018 pubblicata in marzo era al 39mo posto, al di sopra del 50mo posto di Del Vecchio. Ma quest'ultimo e' stato negli ultimi giorni autore di uno sprint che lo ha portato al 39mo posto lasciando Ferrero al 46mo. Tiene il passo, ma a fatica, lo stilista Giorgi Armani in 139ma posizione.