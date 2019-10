Manovra: Dombrovskis, non pensiamo ad una bocciatura dell'Italia

"Non stiamo al momento prendendo in considerazione" il rigetto della manovra italiana: lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.

"Se la Commissione avesse voluto chiedere una bozza rivista, avremmo rispettato le scadenze", cioè lo avrebbe chiesto entro oggi, ha detto.

ESPERTI UE, GETTITO ITALIA TEMPORANEO Lo European Fiscal Board, il gruppo di esperti indipendenti incaricati dalla Commissione Ue di valutare l'attuazione del Patto di Stabilità, criticano l'analisi dei conti italiani fatta la scorsa estate da Bruxelles per giustificare il passo indietro sulla procedura per debito eccessivo. "E' parziale, perché inserisce nelle previsioni semplicemente i dati ricevuti dalle autorità italiane", inoltre "gran parte dell'aumento del gettito appare temporaneo, come i dividendi di Cassa depositi e prestiti, e probabilmente sarà invertito nei prossimi anni". Per gli esperti "manca un'analisi più dettagliata della natura" delle misure grazie alle quali il Governo ha evitato la procedura, "sollevando dubbi sulla possibilità che avrebbero potuto essere una tantum, almeno in parte"