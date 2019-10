Fca: confronto con Psa per fusione

Fiat Chrysler Automobile starebbe discutendo per una possibile fusione con Psa per una fusione. A riportare l'indiscrezione è il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano americano si creerebbe un gigante automobilistico del valore di 50 miliardi di dollari. Secondo il Wall Street Journal la discussione è ancora in corso e l'opzione non è solo la fusione.