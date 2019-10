Borsa:Milano giù (-0,2%) con petroliferi

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Piazza Affari è in calo (-0,2%), trinata dai petroliferi. Perdono Saipem (-2,1%) e Eni (-1,1%), col greggio in calo (wti -1,4%) e scende anche Pirelli (-0,5%) il giorno dei conti. Patisce anche il lusso, con Ferragamo (-1,4%) e Moncler (-1,3%), con Hong Kong dove la governatrice parla di rischio di recessione tecnica. Tra i titoli in rosso anche Cnh (-1,6%) e Juve (-1%), così come Tim (-0,7%). Per la nuova entrata Newlat non sembra un buon esordio (-0,4%).

Brilla invece A2a (+2,4%), in attesa a novembre di una trimestrale che gli analisti prevedono favorevole, mentre il titolo migliore e Wiit (+8,1%). In rialzo Campari (+0,7%) dopo i conti. Bene Stm (+1,5% come gli altri tecnologici in Europa.

Positive le banche, da Unicredit (+0,9%) a Banco Bpm (+0,5%), mentre è in calo Intesa (-0,2%), con lo spread che sfiora 135.