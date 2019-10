Borsa: Milano in leggero calo

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La Borsa di Milano apre quasi in parità la giornata e a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni cede lo 0,14% a 22.665 punti. In luce Unicredit (+0,6%) all'indomani della diffusione della notizia di un accesso non autorizzato nel 2015 ai dati solo anagrafici di 3 milioni di clienti. Bene anche il lusso di Campari (+0,5%). Acquisti su Azimut (+0,22%), Tim (+0,08%), e Mediobanca dopo l'assemblea (+0,2%). Bene anche Banco Bpm (+0,23%) e Intesa (+0,2%) con lo spread fra Btp e Bund in calo a 131 punti contro i 134 della chiusura di ieri.

Cedono Ferragamo (-2,4%), Saipem (-1,7%) Juventus (-1,3%), Cnh (-1%) e Pirelli (-1,1%) e Moncler (-0,8%). Fuori dal Ftse Mib è piatta la matricola Newlat Food.