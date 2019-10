Borsa: Milano debole con petroliferi

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Giornata terminata debole in Piazza Affari (-0,07%), collocati Bot a sei mesi per 6,5 miliardi con tassi in lieve rialzo. A tirare giù il listino principale i petroliferi, col greggio piatto (wti -0,01%), con perdite per Saipem (-1,5%) e Eni (-0,7%). Lo stesso il lusso, con Ferragamo (-1,2%) e Moncler (-1,1%). Male l'automotive, con Cnh (-1,7%) e Fca (-1,3%). Perdite pure per Exor (-1,2%). Debole Pirelli (-0,2%) attesi i conti a mercati chiusi. In negativo anche Tim (-0,3%) con Moody's a prevedere una crescita dei ricavi piatta per le trimestrali tlc. Sulla parità l'esordio di Newlat (0,00%).

A brillare A2a, attesi a novembre i conti con previsioni favorevoli degli analisti. Bene Stm (+1,5%), come gli altri tecnologici in Europa. In ordine sparso le banche, con lo spread Btp-Bund che ha chiuso poco sotto 134 punti. Guadagni per Unicredit (+1%), giù Mps (-1,6%) e Intesa (-0,2%).

In rialzo Campari (+1,2%) coi conti. Fuori scala Risanamento (+5%) e Sogefi (+5,4%) il giorno dopo la trimestrale.