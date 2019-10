Borsa: Europa prende strada ribasso

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Dopo una apertura in tono piatto, le borse europee hanno tutte prese la strada della discesa: Londra (-0,45%), Francoforte (-0,19%) e Parigi (-0,20%).

Il listino di area Euro Stoxx 600 cede lo 0,36%, con le telecomunicazioni, energia e finanza in forte ribasso (rispettivamente -0,5%, -0,45% e -0,43%), con Orange che a Parigi perde l'1,7%. Sul Cac 40 guadagna Lvmh (+0, 27%) che con la sua offerta da 14,5 miliardi di dollari cash per Tiffany (che le è valso un upgrade nel giudizio da Evercore) ha messo sotto pressione tutto il settore del lusso. A Francoforte brilla la compagnia di prodotti medicali Fresenius (+5%) dopo i buoni risultati del terzo trimestre presentati oggi.