Borsa: Europa chiude debole

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Chiusura debole per le principali Borse europee, con lieve rialzo solo per Parigi (+0,17%) a 5.740. Piatta Francoforte (-0,02%) a 12.939 punti, in rosso Madrid (-0,35%) a 9.400 punti e Londra (-0,34%) a 7.306 punti.