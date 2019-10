Mediobanca: Del Vecchio sale al 7,5%

(ANSA) - La Delfin di Leonardo Del Vecchio è salito al 7,52% di Mediobanca (dal 6,94% reso noto al suo ingresso il mese scorso), davanti a Bolloré che ha limato la quota al 6,73% (dal 7,85% comunicato un anno fa quanto era uscito dal patto) e dietro a Unicredit quasi invariato all'8,81%. Rappresentata all'assemblea di Mediobanca dall'ad Romolo Bardin, Delfin ha votato a favore del bilancio, della politica di remunerazione e del piano di performance shares. La holding si è invece astenuta sull'azione di responsabilità nei confronti del Cda proposta da un piccolo socio per la vicenda dello Ieo.

"Non spetta a noi fare commenti. Noi lavoriamo per tutti gli azionisti, chiunque essi siano, per definizione. E' inutile entrare in polemiche in cui non vogliamo entrare. Lavoriamo con eguale dedizione", ha commentato l'ad di Mediobanca Alberto Nagel rispondendo alle domande dei soci sull'ingresso di Del Vecchio.