(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Avvio di settimana senza sensibili variazioni per l'euro che alla partenza degli scambi passa di mano a 1,1089 sul dollaro vicino al livello di 1,1059 di venerdì in chiusura di giornata. Nei confronti dello yen la moneta unica europea è in rialzo a 120,56