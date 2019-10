Borsa Milano solida, bene Pirelli

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Prima seduta di settimana senza strappi per Piazza Affari, che ha chiuso in rialzo sull'onda dell'annuncio del presidente statunitense Trump di un possibile mini-accordo commerciale con la Cina al vertice dell'Apec di novembre. L'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,38% a 22.695 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,37% a quota 24.676.

Tra i titoli principali della Borsa di Milano, bene soprattutto Pirelli e Salvatore Ferragamo, saliti entrambi del 4,1% finale: il primo per la corsa del settore dell'auto che teme particolarmente i dazi, il secondo in scia a Tiffany dopo l'offerta di Lvmh. In netto rialzo Fineco (+2,4%), Stm (+2,2%) e Prysmian, in aumento di due punti percentuali. In linea con il listino generale Unicredit (+0,4%), piatta Tim, in calo dello 0,7% Eni. Prese di beneficio su Moncler, scesa dell'1,8% dopo la corsa di venerdì.