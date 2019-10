Lvmh ha presentato un'offerta tutta in contanti per Tiffany, che valuta il colosso dei gioielli americano a circa 120 dollari per azione, per un totale di 14,5 miliardi di dollari.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Ma in serata la società famosa per i suoi gioielli - secondo indiscrezioni del Financial Times - avrebbe fatto sapre che, pur valutando l'offerta, la considera troppo bassa: "ci sottovaluta". Potrebbe quindi dire no.