Via al Decreto fiscale, è legge domani

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale che accompagna la manovra di Bilancio. Il testo, con molte delle norme sulla lotta all'evasione, entra in vigore da domani anche se alcune misure scatteranno solo nel 2020, come la limitazione del contante da 3.000 a 2.000 euro che si applicherà dal prossimo luglio.

Previsto anche il rifinanziamento del prestito ponte per Alitalia (400 milioni) e per l'applicazione dei seggiolini antiabbandono.