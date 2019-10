Pentagono, a Microsoft contratto 10 mld

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Il Pentagono assegna a Microsoft il contratto cloud Jedi che vale fino a 10 miliardi di dollari.

Lo annuncia il Dipartimento della Difesa. Amazon viene così battuta dopo essere stata in pole position per la maxi commessa a lungo. Il contratto Jedi è finito di recente nel mirino di Donald Trump, che si era impegnato a esaminare il processo di assegnazione dopo le lamentele di società come Microsoft e Oracle. Amazon fa capo a Jeff Bezos che ha anche il controllo del Washington Post, uno dei più 'odiati' da Trump.