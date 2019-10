Cambi: euro stabile a 1,1106 dollari

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Partenza stabile per l'euro sui mercati che già ieri non avevano reagito molto alle decisioni, scontate, della Bce sui tassi. La moneta unica scambia a 1,1106 dollari (+0,02%). Stabile anche la sterlina (-0,02% a 1,284). In Asia fermo lo yen a 108,6 dollari.