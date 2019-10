Borsa: Milano in rialzo, corre Moncler

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Ultima seduta della settimana in positivo per Piazza Affari. A dispetto di una Europa fiacca segnata dallo stallo sulla Brexit e dalla fiducia (l'Ifo) delle imprese tedesche stabile, Milano guadagna lo 0,36% a 22.608 punti. Balza Moncler (+11,3% dopo il dato delle vendite reso noto ieri a mercati chiusi). E sulla scia Ferragamo (+1,90%) e, fuori dal paniere principale, Cucinelli (+3%). Prese di beneficio su Poste (-1,18%) e vendite sui bancari con Unicredit che cede lo 0,69%. Marginali Fineco (-0,25%), Bper (-0,05%), Intesa (+0,07%). Lo spread tra btp e bund termina stabile in aerea 131 punti. Tra gli altri debole Eni (-0,69%) che ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto adjusted di 776 milioni di euro, in calo del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.