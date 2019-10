Borsa: Europa resta fiacca,Milano +0,18%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse europee, dopo l'apertura di Wall Street, si confermano poco mosse con Londra unica nettamente in calo e che lascia sul terreno oltre mezzo punto mentre Jeremy Corbyn è pronto ad appoggiare la richiesta di Boris Johnson di elezioni anticipate il 12 dicembre per rompere lo stallo sulla Brexit. Poco sopra la parità Parigi mentre è cedente Francoforte (-0,19%) con l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche, che è rimasto invariato a ottobre. Milano si muove in territorio positivo (Ftse Mib +0,18% a 22.568 punti) mentre a listini chiusi è atteso l'aggiornamento di S&P sul rating sovrano di Italia, Francia e Grecia. A Piazza Affari resta l'evidenza di Moncler, +9,7% dopo il dato delle vendite reso noto ieri a mercati chiusi. Bene poi Pirelli (+2,24%) e Ferragamo (+1,86%). Prese di beneficio su Poste (-1,32%). Lo spread è stabile in area 132 punti.