Barclays:rosso 292 mln in trimestre

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il gruppo bancario Barclays chiude il terzo trimestre con un rosso di 292 milioni di sterline anche se i risultati della banca di investimento battono le stime e segnano ricavi per 2,62 miliardi. E per il 2020 il ceo Jes Staley prevede difficoltà a "causa delle incertezze sull'economia del Regno Unito"per via della Brexit "e i tassi di interesse". Il gruppo sconta anche gli accantonamenti, già previsti, per 1,4 miliardi di sterline dovute ai rimborsi per i Ppi (piani assicurativi personali). Prodotti che, al pari di altre banche britanniche, sono stati costretti dalle autorità a rimborsare ai clienti cui li avevano piazzati spesso in maniera superflua.