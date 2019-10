Amazon: trimestrale delude, giù in Borsa

(ANSA) - Amazon chiude il trimestre con risultati deludenti: l'utile arretra del 26% a 2,1 miliardi di dollari, in quello che è il primo calo dal 2017. I ricavi sono saliti del 24% a 70 miliardi di dollari. A pesare sono stati i significatici investimenti per ridurre i tempi delle consegne, ma il mercato non ha reagito bene. Nelle contrattazioni preapertura a Wall Street il titolo ha pero il 6,53%.