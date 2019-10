Inail, su strada 60% infortuni mortali

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - In Italia più della metà delle morti sul lavoro è causata da un incidente stradale avvenuto in occasione di lavoro, come nel caso di tassisti o camionisti, o in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro e dopo una riduzione costante nel 2017 sono tornate a crescere. E' quanto è emerso dal convegno organizzato questa mattina a Milano dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, nell'ambito di ExpoTraining 2019. Delle 704 morti sul lavoro accertate dall'Inail nel 2018, infatti, ben 412, pari al 58,5% del totale, hanno visto il coinvolgimento di un mezzo di trasporto.