In Italia 5,8 mln pensionati con meno di 1000 euro al mese

In Italia nel 2018 c'erano 5,8 milioni di pensionati, il 36,3% del totale, che avevano redditi da pensione inferiori o pari a 1.000 euro al mese. Lo si legge nell'Osservatorio Inps su prestazioni pensionistiche e beneficiari dal quale emerge anche che sono 285.445 coloro che hanno redditi superiori a 5.000 euro al mese. Nel complesso la spesa raggiunge i 293,3 miliardi. Per il 36,3% con i redditi più bassi si spendono 40,2 miliardi mentre per la parte con i redditi più alti (l'1,8% del totale) la spesa è di 23,3 miliardi.



Nel 2018 i pensionati italiani erano 16 milioni, in calo di 37.000 unità rispetto al 2017 mentre la spesa ha raggiunto i 293.344 milioni con un aumento del 2,23% rispetto al 2017. Lo si legge nell'Osservatorio Inps su prestazioni pensionistiche e beneficiari dal quale emerge che l'importo medio dei redditi da pensione era nell'anno di 18.329 euro annui, in crescita rispetto ai 17.887 del 2017. Se si guarda alle singole prestazioni le pensioni nel 2018 erano 22.785 milioni con un importo medio annuo di 12.874 euro. In media il numero pensioni pro capite è di 1,42.