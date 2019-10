Fincantieri-Chantiers firmano contratto

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - Fincantieri ha ricevuto un ordine da Chantiers de l'Atlantique per la costruzione dei tronconi di prua di quattro unità di supporto logistico basate sul progetto dell'unità italiana "Vulcano", destinati alla Marina francese. I tronconi saranno costruiti nel cantiere di Castellammare di Stabia, come per nave "Vulcano", con consegne programmate tra il 2021 e il 2027.

Il contratto si inserisce nel programma FLOTLOG ("Flotte logistique"), che prevede la costruzione di quattro navi di supporto logistico (LSS) per la Marina francese. A realizzarle dovrà essere il consorzio temporaneo formato da Chantiers de l'Atlantique e Naval Group nell'ambito del programma franco-italiano LSS guidato da OCCAR (Organizzazione cooperazione congiunta in materia di armamenti) per conto di DGA, Direzione generale per gli armamenti francese, e la sua controparte italiana NAVARM. In tale contesto Chantiers de l'Atlantique e Naval Group hanno convenuto di affidare a Fincantieri la costruzione dei tronconi di prua per le 4 unità.