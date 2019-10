Cdp: Acri,Gorno Tempini nuovo presidente

(ANSA) - Giovanni Gorno Tempini è il nuovo presidente di Cassa Depositi e Prestiti. Lo annuncia l'Acri sottolineando, con le parole del presidente Francesco Profumo, che "le 61 Fondazioni di origine bancaria azioniste di Cdp hanno unanimemente individuato in Giovanni Gorno Tempini il candidato ideale a succedere al presidente uscente Massimo Tononi".

"Questa scelta - commenta il presidente dell'Acri, Francesco Profumo, - è arrivata al termine di un percorso condiviso dalle Fondazioni. Esse hanno inizialmente individuato un profilo adatto al ruolo, ovvero una figura autorevole, capace di intrattenere rapporti istituzionali in Italia e a livello internazionale, dotata di competenze finanziarie e industriali per presidiare i diversi fronti in cui interviene la Cassa, e che avesse una conoscenza pregressa di Cdp, per poter essere subito operativa".