Borsa: Milano prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue la seduta in rialzo sostenuta dalle banche. Piazza Affari appare ottimista in vista delle prossime trimestrali. Corrono Saipem e Stm (+4,4%), dopo i conti positivi dei primi nove mesi dell'anno. Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,93%.

In rialzo Leonardo e Prysmian (+1,2%). Tra le banche spiccano Unicredit (+0,9%), Banco Bpm (+0,8%) e Intesa (+0,6%). Bene anche Mediobanca (+0,6%), in attesa dei risultati del primo trimestre.

In positivo anche il comparto dell'automotive con Pirelli (+1,3%), Cnh (+1%), Fca (+0,3%) e Ferrari (+0,1%). Seduta in rosso per Atlantia (-0,8%) e Nexi (-0,3%). Piatta Generli (-0,08%).