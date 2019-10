Borsa: Europa in rialzo attende Draghi

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Le Borse europee proseguono in rialzo in attesa della conferenza stampa di Mario Draghi, l'ultima da presidente della Bce. Gli investitori attendono dettagli sul prossimo Qe e sulle decisioni in tema di politica monetaria. Si guarda anche alle prossime trimestrali ed agli sviluppi sulla brexit e il commercio internazionale.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Francoforte (+0,7%), Londra e Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,4%).

Nel Vecchio continente in rialzo il comparto dell'auto (+2%) dove corre Daimler (+5%). Bene anche Volkswagen e Peugeot (+1,2%) e Porsche (+1%). In positivo il comparto dell'energia (+0,6%), con il calo del prezzo del petrolio, dove si mettono in mostra Bp (+0,7%), Total e Shell (+0,6%).

In rosso il settore dell'informatica (-0,7%) sprofonda Nokia (-22%), dopo il taglio delle stime e lo stop al dividendo.

Piatta Logitech (+0,05%). In calo anche le Tlc (-0,4%) con Vodafone e Deutsche Telecom (-0,8%).