Borsa: Europa apre positiva

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Le Borse europee avviano le contrattazioni in terreno positivo, in scia con i listini dell'Asia e dopo la chiusura in rialzo di Wall Street. Gli investitori appaiono ottimisti in vista delle prossime trimestrali. Attesa sui mercati per la riunione della Bce, l'ultima guidata da Mario Draghi.

In rialzo Parigi (+0,44%), Madrid (+0,3%) e Londra (+0,15%) mentre è in controtendenza Francoforte (-0,74%).