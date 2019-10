Borsa: conti spingono Milano ed Europa

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Borse europee positive in attesa dell'ultima di Draghi in scia a una serie di buone trimestrali che sfidano un contesto macroeconomico in frenata e le incertezze geopolitiche. Milano sale dello 0,8%, dietro a Londra (+1,5) e davanti a Parigi (+0,5%) e Francoforte (+0,6%). In Europa brillano le auto grazie ai conti di Daimler (+3,7%), che al pari di quelli di Basf (+2,58%) sono superiori alle attese.

Buoni anche i risultati di Nokia, che però crolla (-20%) a causa del taglio delle stime e al congelamento della cedola.

A Milano le trimestrali premiano Stm (+5,9%) e Saipem (+5,2%), che inizia a pregustare il ritorno al dividendo.

Ritocca i massimi anche Mediobanca (+1,5%), grazie al miglior utile dell'ultimo triennio mentre Maire Tecnimont (-3,5%) sconta il taglio della guidance sui ricavi. Sul Ftse Mib si mettono in luce anche Enel (+1,5%), Leonardo (+1,5%) e Amplifon (+1,45%).

Meno brillanti le banche, con Ubi che cede l'1%, Bper e Banco lo 0,6%. Male anche Nexi (-1%) e Tim (-1%).