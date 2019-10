Assogestioni, raccolta settembre 2 mld

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Nel mese di settembre il risparmio gestito registra sottoscrizioni nette per 1,9 miliardi di euro (59 miliardi da inizio anno). Secondo Assogestioni la raccolta delle gestioni collettive è pari a 1 miliardo, mentre le gestioni di portafoglio totalizzano 873 milioni di euro. Il saldo provvisorio del terzo trimestre si chiude con flussi in entrata per circa 9,7 miliardi.

Gli asset complessivamente gestiti dal settore (il patrimonio) salgono a 2.272 miliardi di euro e mettono a segno un nuovo massimo storico. Il 51% degli asset under management, circa 1.167 miliardi, è impiegato nelle gestioni di portafoglio; il restante 49%, pari a 1.104 miliardi, è investito nelle gestioni collettive.

Tornando al mese scorso, a settembre i fondi di lungo termine hanno raccolto 1,4 miliardi di euro. I prodotti favoriti dai sottoscrittori sono gli obbligazionari (1,2 miliardi), i bilanciati (724 milioni) e gli azionari (478 milioni).