Borsa Milano lima calo con Bper e Unipol

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Piazza Affari recupera dai minimi dell'avvio, con il Ftse Mib che riduce il calo allo 0,25% in un'Europa incerta, dove Londra sale dello 0,5%, Francoforte dello 0,1% e Parigi cede lo 0,4%. Gli investitori restano concentrati sul flusso di trimestrali e sugli sviluppi della Brexit in Gran Bretagna. In Borsa Amplifon cede il 3,4%, Pirelli l'1,8%, Ferrari e Stm l'1,5%, la Juventus l'1,4% nonostante il successo in Champions. In controtendenza Unipol (+1,1%) e Bper (+1,3%), sugli scenari di un'integrazione con Ubi Banca (-1,2%).

Bene Mediobanca (+0,8%) alla vigilia dei conti, avanzano anche Cnh (+0,7%) ed Eni (+0,6%).