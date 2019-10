Unicredit:si prepara a cessione 6mld Npl

Unicredit si sta preparando a vendere crediti deteriorati per un valore nominale di 6,057 miliardi di euro accelerando la pulizia del bilancio in vista del nuovo piano che sarà svelato il prossimo dicembre.

L'istituto ha ottenuto da Scope Ratings, si legge in un report dell'agenzia tedesca, il rating sulle tranche della cartolarizzazione con cui intende deconsolidare gli npl. Il portafoglio, denominato Prisma, include sofferenze garantite e non garantite concesse a privati.