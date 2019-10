Ferriera: azienda presenta nuovo piano

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - Il Ministro Stefano Patuanelli ha presieduto oggi al Mise il secondo incontro del Gruppo di coordinamento e controllo sull'Accordo di programma per la Ferriera di Servola a Trieste. Lo rende noto il Mise, spiegando che l'azienda ha presentato il nuovo piano industriale incentrato su riconversione dell'area a caldo e decarbonizzazione del sito produttivo. La riconversione prevede il potenziamento dell'area a freddo, con le linee di zincatura e verniciatura, e delle attività logistiche. Nel piano è prevista una trasformazione della centrale elettrica, la cui turbina ad alto rendimento verrà alimentata con gas da fonte rinnovabile e sarà funzionale anche alle attività di capacity market gestite da Terna. Le attività prospettate dall'azienda comporteranno circa 230 milioni di investimenti. Critiche le Rsu di Fiom, Fim e Uilm della Ferriera per la "mancata convocazione" al tavolo, "grave". Per la Regione Fvg al piano di Arvedi "deve corrispondere un impegno delle istituzioni pubbliche" sulla riconversione.(ANSA).